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Мирзоян: Надеемся в Алма-Ате письменно закрепить обязательства Баку и Еревана

Мирзоян: Надеемся в Алма-Ате письменно закрепить обязательства Баку и Еревана Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил надежду на то, что на переговорах в Алма-Ате будут зафиксированы письменно обязательства Еревана и Баку.
Внешняя политика
6 мая 2024 г. 13:42
Мирзоян: Надеемся в Алма-Ате письменно закрепить обязательства Баку и Еревана

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил надежду на то, что на переговорах в Алма-Ате будут зафиксированы письменно обязательства Еревана и Баку.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом Мирзоян сказал на пресс-конференции с главой венгерского МИД Петером Сийярто.

"Мы верим, что в ходе переговоров в Алма-Ате будет возможность обсудить с Азербайджаном наши обязательства и зафиксировать их в письменной форме", - отметил он.

Он также выразил надежду на то, что переговоры станут "шагом вперед", "обе стороны будут придерживаться своих обязательств", а рабочие группы продолжат обсуждение деталей вопросов, важных для Армении и Азербайджана.

По его словам, двусторонние комиссии продолжают обсуждать детали делимитации границ.

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Версия на английском языке Mirzoyan: We hope to record in writing commitments of Baku and Yerevan in Almaty
Версия на азербайджанском языке Ararat Mirzoyan: Almatıda Bakı və İrəvanın öhdəliklərini yazılı şəkildə qeydə alacaqlarına ümid edirik

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