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Обсуждено сотрудничество Азербайджана и ОБСЕ

Обсуждено сотрудничество Азербайджана и ОБСЕ Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и действующим председателем в ОБСЕ, министром иностранных дел Мальты Яном Боргом.
Внешняя политика
6 мая 2024 г. 21:00
Обсуждено сотрудничество Азербайджана и ОБСЕ

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и действующим председателем в ОБСЕ, министром иностранных дел Мальты Яном Боргом.

Об этом Report сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

В ходе телефонного разговора обсуждены вопросы повестки дня ОБСЕ, а также ситуация в регионе.

Наряду с этим, рассмотрены возможности предполагаемого сотрудничества ОБСЕ и председательства в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которую в этом году примет наша страна.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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