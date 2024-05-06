Обсуждено сотрудничество Азербайджана и ОБСЕ

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и действующим председателем в ОБСЕ, министром иностранных дел Мальты Яном Боргом.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и действующим председателем в ОБСЕ, министром иностранных дел Мальты Яном Боргом.

Об этом Report сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

В ходе телефонного разговора обсуждены вопросы повестки дня ОБСЕ, а также ситуация в регионе.

Наряду с этим, рассмотрены возможности предполагаемого сотрудничества ОБСЕ и председательства в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которую в этом году примет наша страна.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.