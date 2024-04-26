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Президент: Азербайджан также станет поставщиком зеленой энергии в Европу

Президент: Азербайджан также станет поставщиком зеленой энергии в Европу До конца 2027 года в Азербайджане будут введены в эксплуатацию 9 солнечных и ветровых электростанций. Их мощность равна 2 ГВт. А до 2030 года будет построено еще 10 ветровых и солнечных электростанций, мощность которых составит до 5 ГВт.
Внешняя политика
26 апреля 2024 г. 15:28
Президент: Азербайджан также станет поставщиком зеленой энергии в Европу

До конца 2027 года в Азербайджане будут введены в эксплуатацию 9 солнечных и ветровых электростанций. Их мощность равна 2 ГВт. А до 2030 года будет построено еще 10 ветровых и солнечных электростанций, мощность которых составит до 5 ГВт.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 26 апреля в Берлине.

Подчеркнув, что Азербайджан активно работает над экспортом зеленой энергии в Европу, глава государства сказал: "Считаю, что Азербайджан, являющийся поставщиком природного газа, также станет поставщиком зеленой энергии в Европу".

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Версия на английском языке President: Azerbaijan, a supplier of natural gas, will also become a supplier of green energy to Europe
Версия на азербайджанском языке Prezident: Təbii qaz təchizatçısı olan Azərbaycan Avropa üçün yaşıl enerji təchizatçısı da olacaq

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