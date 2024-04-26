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Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет важным партнером Европы на долгие годы

Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет важным партнером Европы на долгие годы В Европе растет спрос на природный газ – газ из новых источников. Если в 2021 году мы поставили в страны Европейского Союза 8 миллиардов кубометров газа, то в этом году эта цифра достигла 12 миллиардов. Мы вкладываем дополнительные инвестиции и выделяем д
Внешняя политика
26 апреля 2024 г. 15:47
Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет важным партнером Европы на долгие годы

В Европе растет спрос на природный газ – газ из новых источников. Если в 2021 году мы поставили в страны Европейского Союза 8 миллиардов кубометров газа, то в этом году эта цифра достигла 12 миллиардов. Мы вкладываем дополнительные инвестиции и выделяем дополнительные средства для поддержки европейских стран в этом вопросе.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 26 апреля в Берлине.

"Таким образом, Азербайджан, богатый как традиционными видами энергии, так и возобновляемыми видами энергии, и впредь будет важным партнером Европы на долгие годы", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan will continue to be an important partner for Europe for many years to come
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycan Avropa üçün uzun illər bundan sonra da əhəmiyyətli tərəfdaş kimi olacaq

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