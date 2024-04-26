Канцлер ФРГ: Германия серьезно относится к борьбе с расизмом

Германия серьезно относится к вопросу борьбы с расизмом и дискриминацией.

Германия серьезно относится к вопросу борьбы с расизмом и дискриминацией.

Как сообщает командированный в Берлин сотрудник Report, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Шольц отметил, что его страна делает все возможное для борьбы с подобными негативными явлениями.

По его словам, Германия выступает против дискриминации на почве религиозной и национальной принадлежности, в стране вместе живут представители многих национальностей.