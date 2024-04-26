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Канцлер ФРГ: Германия серьезно относится к борьбе с расизмом

Канцлер ФРГ: Германия серьезно относится к борьбе с расизмом Германия серьезно относится к вопросу борьбы с расизмом и дискриминацией.
Внешняя политика
26 апреля 2024 г. 15:31
Канцлер ФРГ: Германия серьезно относится к борьбе с расизмом

Германия серьезно относится к вопросу борьбы с расизмом и дискриминацией.

Как сообщает командированный в Берлин сотрудник Report, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Шольц отметил, что его страна делает все возможное для борьбы с подобными негативными явлениями.

По его словам, Германия выступает против дискриминации на почве религиозной и национальной принадлежности, в стране вместе живут представители многих национальностей.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya Kansleri: Rasizmin qarşısının alınması üçün əlimizdən gələni edirik

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