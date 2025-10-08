В Стамбуле открыли памятник Бахтияру Вахабзаде

В парке Сарыер в Стамбуле состоялось открытие памятника народному поэту Азербайджана Бахтияру Вахабзаде.

Как сообщает "Report", об этом говорится в информации Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле.

"Это является еще одним примером культурных связей между Азербайджаном и Турцией", - говорится в публикации.