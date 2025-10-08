В Стамбуле открыли памятник Бахтияру Вахабзаде
Внешняя политика
- 08 октября, 2025
- 11:21
В парке Сарыер в Стамбуле состоялось открытие памятника народному поэту Азербайджана Бахтияру Вахабзаде.
Как сообщает "Report", об этом говорится в информации Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле.
"Это является еще одним примером культурных связей между Азербайджаном и Турцией", - говорится в публикации.
Sarıyer Parkı’nda Azerbaycan’ın halk şairi Bahtiyar Vahabzade’nin abidesinin açılışı gerçekleşti. 🇦🇿🇹🇷— Consulate General of the Republic of Azerbaijan (@azconsulateist) October 8, 2025
🤝 Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kültürel bağların daha bir örneği. pic.twitter.com/eEzgXRIq6B
11:32
11:31
11:28
11:21
11:21
11:16
11:12
11:11
11:09
