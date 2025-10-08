Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    В Стамбуле открыли памятник Бахтияру Вахабзаде

    Внешняя политика
    • 08 октября, 2025
    • 11:21
    В Стамбуле открыли памятник Бахтияру Вахабзаде

    В парке Сарыер в Стамбуле состоялось открытие памятника народному поэту Азербайджана Бахтияру Вахабзаде.

    Как сообщает "Report", об этом говорится в информации Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле.

    "Это является еще одним примером культурных связей между Азербайджаном и Турцией", - говорится в публикации.

    Бахтияр Вагабзаде памятник Турция Стамбул
    İstanbulda Bəxtiyar Vahabzadənin barelyefinin açılışı olub

    Последние новости

    11:32

    Президент США второй раз за октябрь встретится с разведслужбами

    Другие страны
    11:31

    Казахстан и Россия до 2028 года завершат модернизацию пограничных пунктов пропуска

    В регионе
    11:28
    Фото

    Таможенники предотвратили попытку незаконного провоза золотых слитков

    Бизнес
    11:21

    АБР: МСБ Азербайджана становится опорой "зеленой экономики"

    Бизнес
    11:21

    В Стамбуле открыли памятник Бахтияру Вахабзаде

    Внешняя политика
    11:16
    Фото

    Приморский национальный парк удостоен международной награды Green Flag Award

    Внутренняя политика
    11:12
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в климатическом диалоге высокого уровня в Лондоне

    Внешняя политика
    11:11
    Фото

    Азербайджан и США обсудили развитие межрелигиозного и культурного диалога

    Религия
    11:09
    Фото

    Азербайджан и Грузия обмениваются опытом в области БПЛА

    Армия
    Лента новостей