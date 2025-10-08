İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    İstanbulda Bəxtiyar Vahabzadənin barelyefinin açılışı olub

    Xarici siyasət
    • 08 oktyabr, 2025
    • 11:16
    İstanbulda Bəxtiyar Vahabzadənin barelyefinin açılışı olub

    İstanbulun Sarıyer parkında Azərbaycanın xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin barelyefinin açılışı olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İstanbuldakı Baş Konsulluğu məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bu, Azərbaycan və Türkiyə arasında mədəni əlaqələrin daha bir nümunəsidir.

    Sarıyer parkı Bəxtiyar Vahabzadə İstanbul
    В Стамбуле открыли памятник Бахтияру Вахабзаде

    Son xəbərlər

    12:33

    Türkiyə lideri: Suriya məsələsində təmkinli davranışımız acizlik kimi qəbul edilməməlidir

    Region
    12:32

    Pakistan rəsmisi: "Halal KOB-lar 2040-cı ilə qədər "yaşıl keçid"in liderinə çevrilə bilər"

    Biznes
    12:27

    Sabah Şərurun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    12:27
    Foto

    ASA-nın həmtəşkilatçılığı ilə Sloveniyada beynəlxalq konqres keçirilib

    Fərdi
    12:21

    HƏMAS və İsrail arasında girov və məhbusların siyahılarının mübadiləsi aparılıb

    Digər ölkələr
    12:19

    Ərdoğan: Türkiyə-ABŞ münasibətlərində yeni mərhələ başlayıb

    Region
    12:18

    DÇ-2026: Fransa - Azərbaycan oyununu norveçli hakim idarə edəcək

    Futbol
    12:17

    Türkiyə lideri: TDT üzvləri müdafiə xərclərini artırmaq üçün addımlar atır

    Region
    12:13

    Travmanın müalicəsində müasir yanaşmalar

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti