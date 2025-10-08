İstanbulda Bəxtiyar Vahabzadənin barelyefinin açılışı olub
Xarici siyasət
- 08 oktyabr, 2025
- 11:16
İstanbulun Sarıyer parkında Azərbaycanın xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin barelyefinin açılışı olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İstanbuldakı Baş Konsulluğu məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu, Azərbaycan və Türkiyə arasında mədəni əlaqələrin daha bir nümunəsidir.
Sarıyer Parkı’nda Azerbaycan’ın halk şairi Bahtiyar Vahabzade’nin abidesinin açılışı gerçekleşti. 🇦🇿🇹🇷— Consulate General of the Republic of Azerbaijan (@azconsulateist) October 8, 2025
🤝 Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kültürel bağların daha bir örneği. pic.twitter.com/eEzgXRIq6B
