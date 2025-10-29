Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В соцсетях запущены страницы WUF13

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 18:52
    В соцсетях запущены страницы WUF13

    В соцсетях запущена деятельность официальных страниц 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13), который пройдет в Баку в следующем году.

    Как сообщает Report, цель заключается в информировании местной и международной аудитории о процессе подготовки к крупнейшему глобальному мероприятию по устойчивому городскому развитию и о проектах, реализуемых в рамках форума.

    Мероприятие соберет представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежи и академических кругов из разных стран мира, а также международных организаций.

    Отметим, что форум продлится с 17 по 22 мая 2026 года.

    Ссылки на аккаунты WUF13 в социальных сетях:

    - https://x.com/WUF13Azerbaijan

    - https://www.facebook.com/WUF13Azerbaijan

    - https://www.instagram.com/wuf13azerbaijan/

    - https://www.linkedin.com/company/wuf13azerbaijan

    - https://www.youtube.com/@WUF13Azerbaijan

    - https://www.tiktok.com/@wuf13azerbaijan

    WUF13 соцсети
    Фото
    Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun sosial media səhifələri fəaliyyətə başlayıb
    Фото
    Social media pages launched for World Urban Forum 2026 in Baku

    Последние новости

    19:23

    Григорян: TRIPP важен для укрепления мира и стабильности в регионе

    В регионе
    19:18

    Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Узбекистан

    Внешняя политика
    19:09

    Еще 12 детей из Украины пройдут реабилитацию в Азербайджане

    Внутренняя политика
    19:08

    Азербайджан и Таджикистан обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества

    Внешняя политика
    19:07

    ХАМАС и Израиль выразили готовность соблюдать режим прекращения огня в Газе

    Другие страны
    18:54

    Великобритания озвучила ключевые отрасли сотрудничества с Азербайджаном

    Бизнес
    18:52
    Фото

    В соцсетях запущены страницы WUF13

    Внешняя политика
    18:48

    Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената парламента Румынии

    Внешняя политика
    18:44

    Европейское космическое агентство запросит €1 млрд на создание военной спутниковой сети

    Другие страны
    Лента новостей