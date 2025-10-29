В соцсетях запущены страницы WUF13
- 29 октября, 2025
- 18:52
В соцсетях запущена деятельность официальных страниц 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13), который пройдет в Баку в следующем году.
Как сообщает Report, цель заключается в информировании местной и международной аудитории о процессе подготовки к крупнейшему глобальному мероприятию по устойчивому городскому развитию и о проектах, реализуемых в рамках форума.
Мероприятие соберет представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежи и академических кругов из разных стран мира, а также международных организаций.
Отметим, что форум продлится с 17 по 22 мая 2026 года.
Ссылки на аккаунты WUF13 в социальных сетях:
- https://x.com/WUF13Azerbaijan
- https://www.facebook.com/WUF13Azerbaijan
- https://www.instagram.com/wuf13azerbaijan/
- https://www.linkedin.com/company/wuf13azerbaijan
- https://www.youtube.com/@WUF13Azerbaijan
- https://www.tiktok.com/@wuf13azerbaijan