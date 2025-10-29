İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun sosial media səhifələri fəaliyyətə başlayıb

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 18:40
    Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun sosial media səhifələri fəaliyyətə başlayıb

    Gələn il Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun (WUF13) 13-cü sessiyası üçün rəsmi sosial media səhifələri artıq fəaliyyətə başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, məqsəd davamlı şəhər inkişafı üzrə ən böyük qlobal tədbirə hazırlıq prosesi və Forum üzrə həyata keçirilən layihələr barədə yerli və beynəlxalq auditoriyanı məlumatlandırmaqdır.

    BMT-nin Məskunlaşma Proqramı ilə Azərbaycan Hökuməti arasında əməkdaşlıq çərçivəsində keçiriləcək forum dünyanın müxtəlif ölkələrindən hökumətləri, bələdiyyələri, özəl sektorları, vətəndaş cəmiyyətlərini, gəncləri və akademik dairələri, habelə beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərini bir araya gətirəcək.

    Qeyd edək ki, forum 2026-cı il mayın 17-dən 22-dək davam edəcək.

    WUF13 sosial media hesablarına keçidlər:

    - https://x.com/WUF13Azerbaijan

    - https://www.facebook.com/WUF13Azerbaijan

    - https://www.instagram.com/wuf13azerbaijan/

    - https://www.linkedin.com/company/wuf13azerbaijan

    - https://www.youtube.com/@WUF13Azerbaijan

    - https://www.tiktok.com/@wuf13azerbaijan

    WUF13 Sosial şəbəkələr Bakı
    В соцсетях запущены страницы WUF13

    Son xəbərlər

    18:59

    Gəncədə irigövdəli ağac yola aşıb, avtomobillərin hərəkətində çətinlik yaranıb

    Hadisə
    18:58

    Putinin xüsusi nümayəndəsi Ukraynada müharibənin tezliklə başa çatacağına ümid edir

    Digər ölkələr
    18:47
    Foto

    Sahibə Qafarova Tacikistan Ali Məclisi Nümayəndələr Palatasının sədri ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    İlham Əliyev Rumıniya Parlamenti Senatının sədrini qəbul edib

    Xarici siyasət
    18:46

    Lord: "Böyük Britaniya Azərbaycanın BOEM potensialının üzə çıxarılmasında əsas tərəfdaş ola bilər"

    Energetika
    18:44

    "Qəbələ"nin baş məşqçisi: "Vurulan qollar kombinasiyalı hücumların nəticəsi idi"

    Futbol
    18:40

    Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun sosial media səhifələri fəaliyyətə başlayıb

    Xarici siyasət
    18:23

    Zelenski Ukraynanın suverenliyinə verdiyi dəstəyə görə Ərdoğana təşəkkür edib

    Region
    18:10

    Ermənistan MSK: Gələn il parlament seçkiləri daha baha başa gələcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti