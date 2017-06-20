В следующем году в Баку состоятся консультации между МИД Азербайджана и Люксембурга

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Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел и иммиграции Великого герцогства Люксембурга Жаном Ассельборном состоялся обмен поздравительными письмами в связи с 25-летием дипломатических отношений.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, в письме, направленном Э. Мамедъяровым коллеге, отмечено, что между Азербайджаном и Люксембургом существуют тесные связи, установлен эффективный политический диалог, наглядным примером чего служит визит Великого герцога Люксембурга Анри в Азербайджан во время проведения первых Европейских игр в 2015 году. Министр отметил, что был рад увидеть Великого герцога Люксембурга в Баку.

Э. Мамедъяров отметил, что проведенные в апреле 2016 года в Люксембурге двусторонние консультации между МИД положили основу плодотворного опыта в связях, а также определили насыщенную повестку для развития отношений. В этой связи он выразил надежду, что очередные консультации будут проведены во второй половине 2018 года в Баку.

Министр подчеркнул, что Люксембург является важным партнером Азербайджана и в рамках Евросоюза. Он выразил надежду, что последние визиты президента Азербайджана Ильхама Алиева в структуры ЕС, давшие официальное начало переговорам, определят правовые рамки партнерского соглашения между Азербайджаном и ЕС, а также создадут прочную основу для развития отношений между ЕС и Азербайджаном.

В своем письме Э. Мамедъярову министр иностранных дел и иммиграции Великого герцогства Люксембурга Жаном Ассельборн отметил, что в прошедший период Люксембург и Азербайджан добились развития прагматичного и успешного сотрудничества в различных сферах, усиления объединяющих две страны связей, углубления процесса узнавания народами друг друга и усиления взаимного доверия между государствами.

Ж. Ассельборн подчеркнул наличие потенциала для развития двусторонних отношений, выразил уверенность, что эта годовщина позволит поднять связи на более высокий уровень и развить сотрудничество во имя взаимных интересов двух государств.

Министр пожелал азербайджанскому народу мира и благополучия.