В Швеции оригинальным методом пресекли попытку провокации армян у посольства Азербайджана

В столице Швеции Стокгольме группа армянских радикалов попыталась провести акцию перед посольством Азербайджана в этой стране. В ответ на это через громкоговорители была озвучена композиция гениального азербайджанского композитора, музыковеда Узеира Гаджибекова.

Как передает Report , об этом сообщил в Twitter посол Азербайджана в Швеции и Норвегии Заур Ахмедов.

Голоса армян, которые попытались сделать провокационные выступления, были заглушены звуками азербайджанской музыки. Таким образом, сотрудники посольства оригинальным образом пресекли возможную провокацию.

Следует отметить, что шведская полиция также приняла превентивные меры для защиты здания посольства Азербайджана от возможного насилия со стороны радикально настроенных армянских демонстрантов.

Напомним, что 18 сентября армянские вандалы совершили нападение на здание посольства Азербайджана во Франции. Тогда правоохранительные органы этой страны не организовали должным образом охрану здания диппредставительства.