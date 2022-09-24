О нас

В Швеции оригинальным методом пресекли попытку провокации армян у посольства Азербайджана

В Швеции оригинальным методом пресекли попытку провокации армян у посольства Азербайджана В столице Швеции группа армянских радикалов попыталась провести акцию перед посольством Азербайджана в этой стране. В ответ на это через громкоговорители была озвучена композиция гениального азербайджанского композитора, музыковеда Узеира Гаджибекова.
Внешняя политика
24 сентября 2022 г. 22:59
В Швеции оригинальным методом пресекли попытку провокации армян у посольства Азербайджана

В столице Швеции Стокгольме группа армянских радикалов попыталась провести акцию перед посольством Азербайджана в этой стране. В ответ на это через громкоговорители была озвучена композиция гениального азербайджанского композитора, музыковеда Узеира Гаджибекова.

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter посол Азербайджана в Швеции и Норвегии Заур Ахмедов.

Голоса армян, которые попытались сделать провокационные выступления, были заглушены звуками азербайджанской музыки. Таким образом, сотрудники посольства оригинальным образом пресекли возможную провокацию.

Следует отметить, что шведская полиция также приняла превентивные меры для защиты здания посольства Азербайджана от возможного насилия со стороны радикально настроенных армянских демонстрантов.

Напомним, что 18 сентября армянские вандалы совершили нападение на здание посольства Азербайджана во Франции. Тогда правоохранительные органы этой страны не организовали должным образом охрану здания диппредставительства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фотоİsveçdə Azərbaycan əleyhinə aksiya keçirən erməni radikalların səsləri batırılıb

Самое читаемое

Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
19 сентября 2022 г. 16:16
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
20 сентября 2022 г. 09:54
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
20 сентября 2022 г. 12:32
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
20 сентября 2022 г. 16:00
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
20 сентября 2022 г. 22:23
При крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
ФотоПри крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
21 сентября 2022 г. 19:48
Министр здравоохранения Турции посетит Азербайджан
Министр здравоохранения Турции посетит Азербайджан
22 сентября 2022 г. 00:48
В Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
ФотоВ Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
23 сентября 2022 г. 10:29
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
23 сентября 2022 г. 22:58
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
24 сентября 2022 г. 11:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi