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Мирзоян: Мирный договор с Азербайджаном позволит установить в регионе стабильный мир

Мирзоян: Мирный договор с Азербайджаном позволит установить в регионе стабильный мир Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном содействует установлению стабильного и длительного мира в регионе.
Внешняя политика
13 мая 2024 г. 12:48
Мирзоян: Мирный договор с Азербайджаном позволит установить в регионе стабильный мир

Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном содействует установлению стабильного и длительного мира в регионе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместном брифинге с действующим председателем ОБСЕ Яном Боргом.

Мирзоян добавил, что разблокирование транспортных коммуникаций в регионе также является важным компонентом мира.

"Мы не только готовы, но и заинтересованы в восстановлении транспортного сообщения. В частности, железнодорожного сообщения с Азербайджаном, конечно регулирование будет взаимным и в соответствии с принципом равенства”, - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN başçısı: Azərbaycanla saziş regionda sabit sülhün bərqərar olmasına imkan verəcək
Версия на английском языке Mirzoyan: Peace treaty with Azerbaijan to bring stable regional peace

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