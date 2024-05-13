Мирзоян: Мирный договор с Азербайджаном позволит установить в регионе стабильный мир

Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном содействует установлению стабильного и длительного мира в регионе.

Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном содействует установлению стабильного и длительного мира в регионе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместном брифинге с действующим председателем ОБСЕ Яном Боргом.

Мирзоян добавил, что разблокирование транспортных коммуникаций в регионе также является важным компонентом мира.

"Мы не только готовы, но и заинтересованы в восстановлении транспортного сообщения. В частности, железнодорожного сообщения с Азербайджаном, конечно регулирование будет взаимным и в соответствии с принципом равенства”, - сказал он.