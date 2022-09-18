Армяне напали на посольство Азербайджана во Франции

Во Франции армянские вандалы напали на посольство Азербайджана в этой стране.

Армянские вандалы напали на посольство Азербайджана во Франции.

Как передает Report , французские правоохранители не организовали должным образом охрану здания посольства.

Воспользовавшись этим, армянские вандалы опрокинули железные заграждения перед посольством. После этого они попытались взломать входную дверь здания и проникнуть внутрь.

На кадрах с камеры видеонаблюдения, которые отражают противоправные действия армян, видно, что сотрудники правоохранительных органов не приняли каких-либо мер для предотвращения армянского вандализма.

"Армянские фанатики Франции совершили нападение на посольство Азербайджана. Но давайте оставим армянских варваров в стороне, господин Эммануэль Макрон, позор Франции за то, что она не защищает здания посольств и игнорирует фундаментальные требования по нашей безопасности!", - написал в Twitter азербайджанский посол Рахман Мустафаев.