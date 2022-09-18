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Армяне напали на посольство Азербайджана во Франции

Армяне напали на посольство Азербайджана во Франции Во Франции армянские вандалы напали на посольство Азербайджана в этой стране.
Другие страны
18 сентября 2022 г. 18:27
Армяне напали на посольство Азербайджана во Франции

Армянские вандалы напали на посольство Азербайджана во Франции.

Как передает Report, французские правоохранители не организовали должным образом охрану здания посольства.

Воспользовавшись этим, армянские вандалы опрокинули железные заграждения перед посольством. После этого они попытались взломать входную дверь здания и проникнуть внутрь.

На кадрах с камеры видеонаблюдения, которые отражают противоправные действия армян, видно, что сотрудники правоохранительных органов не приняли каких-либо мер для предотвращения армянского вандализма.

"Армянские фанатики Франции совершили нападение на посольство Азербайджана. Но давайте оставим армянских варваров в стороне, господин Эммануэль Макрон, позор Франции за то, что она не защищает здания посольств и игнорирует фундаментальные требования по нашей безопасности!", - написал в Twitter азербайджанский посол Рахман Мустафаев.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоErmənilər Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinə basqın ediblər

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