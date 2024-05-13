В рамках COP29 состоится специальное заседание, посвященное малым островным государствам

В рамках COP29 ожидается проведение специального заседания, посвященного малым островным государствам.

В рамках COP29 ожидается проведение специального заседания, посвященного малым островным государствам.

Как сообщает Report, вопрос обсуждался 13 мая на встрече между президентом Ильхамом Алиевым и генеральным секретарем Содружества наций (Commonwealth) Патрисией Скотланд.

Отметив, что в рамках председательства на COP29 Азербайджан будет уделять особое внимание проблемам малых островных государств и малоразвитых стран, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна готова внести свой вклад в решение их проблем.

В этом контексте были обсуждены совместные проекты сотрудничества между Азербайджаном и Содружеством наций, а также вопрос проведения в рамках COP29 специального заседания, посвященного малым островным государствам.