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В рамках COP29 состоится специальное заседание, посвященное малым островным государствам

В рамках COP29 состоится специальное заседание, посвященное малым островным государствам В рамках COP29 ожидается проведение специального заседания, посвященного малым островным государствам.
Внешняя политика
13 мая 2024 г. 16:05
В рамках COP29 состоится специальное заседание, посвященное малым островным государствам

В рамках COP29 ожидается проведение специального заседания, посвященного малым островным государствам.

Как сообщает Report, вопрос обсуждался 13 мая на встрече между президентом Ильхамом Алиевым и генеральным секретарем Содружества наций (Commonwealth) Патрисией Скотланд.

Отметив, что в рамках председательства на COP29 Азербайджан будет уделять особое внимание проблемам малых островных государств и малоразвитых стран, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна готова внести свой вклад в решение их проблем.

В этом контексте были обсуждены совместные проекты сотрудничества между Азербайджаном и Содружеством наций, а также вопрос проведения в рамках COP29 специального заседания, посвященного малым островным государствам.

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Версия на английском языке Dedicated sessions for small island states to be held within COP29 framework
Версия на азербайджанском языке COP29 çərçivəsində kiçik ada dövlətlərinə həsr edilmiş xüsusi iclas keçiriləcək

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