Ян Борг: Достижение всеобъемлющего мира между Баку и Ереваном - приоритет для ОБСЕ

Достижение стабильного и всеобъемлющего мира между Арменией и Азербайджаном остается приоритетом ОБСЕ.

Достижение стабильного и всеобъемлющего мира между Арменией и Азербайджаном остается приоритетом ОБСЕ.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил находящийся с рабочим визитом в Ереване действующий председатель ОБСЕ Ян Борг на брифинге в МИД Армении.

"Диалог и дипломатия – единственный путь. Мы убеждены, что конструктивный диалог необходим для достижения всеобъемлющего урегулирования. Прогресс, достигнутый по вопросу границ, определенно является ценным шагом на этом пути. Завтра в Баку я призову своих азербайджанских собеседников проявить надежную и стабильную приверженность переговорам", - отметил он.