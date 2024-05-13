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Ян Борг: Достижение всеобъемлющего мира между Баку и Ереваном - приоритет для ОБСЕ

Ян Борг: Достижение всеобъемлющего мира между Баку и Ереваном - приоритет для ОБСЕ Достижение стабильного и всеобъемлющего мира между Арменией и Азербайджаном остается приоритетом ОБСЕ.
Внешняя политика
13 мая 2024 г. 12:17
Ян Борг: Достижение всеобъемлющего мира между Баку и Ереваном - приоритет для ОБСЕ

Достижение стабильного и всеобъемлющего мира между Арменией и Азербайджаном остается приоритетом ОБСЕ.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил находящийся с рабочим визитом в Ереване действующий председатель ОБСЕ Ян Борг на брифинге в МИД Армении.

"Диалог и дипломатия – единственный путь. Мы убеждены, что конструктивный диалог необходим для достижения всеобъемлющего урегулирования. Прогресс, достигнутый по вопросу границ, определенно является ценным шагом на этом пути. Завтра в Баку я призову своих азербайджанских собеседников проявить надежную и стабильную приверженность переговорам", - отметил он.

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Версия на английском языке Borg says comprehensive peace between Armenia, Azerbaijan remains priority for OSCE
Версия на азербайджанском языке ATƏT sədri: Bakı ilə İrəvan arasında hərtərəfli sülhə nail olmaq bizim üçün prioritetdir

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