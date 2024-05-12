Община: Французские политические круги продолжают свои провокационные действия

Французские политические круги продолжают свои провокационные действия.

Французские политические круги продолжают свои провокационные действия.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении также отмечается: "На днях мэр французского города Лион Грегори Дусе, сфотографировавшись с группой радикальных представителей армянской диаспоры на фоне карты с изображением так называемой "великой Армении", являющейся плодом нездоровых фантазий, посягнул на территориальную целостность стран региона и попытался использовать Армению как инструмент для нагнетания напряженности в регионе.

Напомним, что Грегори Дусе в свое время регулярно встречался с известными сепаратистскими кругами и активно поддерживал деятельность, направленную против территориальной целостности Азербайджана. Кроме того, мэр Лиона активно участвует в уничтожении азербайджанского культурного наследия в Армении. Именно по его инициативе мэрия Лиона и муниципалитет Еревана начали проект по уничтожению остатков исторического квартала Тепебаши в Иреване.

Община Западного Азербайджана решительно осуждает провокационные действия Грегори Дусе и азербайджанофобию, получившую широкий размах в политических кругах Франции, требует от этой страны прекратить свои деструктивные действия".