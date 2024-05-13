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Ян Борг: Мальта намерена содействовать Армении и Азербайджану в достижении всеобъемлющего мира

Ян Борг: Мальта намерена содействовать Армении и Азербайджану в достижении всеобъемлющего мира В ходе переговоров между действующим председателем ОБСЕ Янома Боргом и главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване был обсужден вопрос делимитации между Арменией и Азербайджаном.
Внешняя политика
13 мая 2024 г. 12:09
Ян Борг: Мальта намерена содействовать Армении и Азербайджану в достижении всеобъемлющего мира

В ходе переговоров между действующим председателем ОБСЕ Яном Боргом и главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване был обсужден вопрос делимитации между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Борг на брифинге с Мирзояном заявил о том, что Мальта намерена содействовать Армении и Азербайджану в достижении всеобъемлющего мира.

При этом он напомнил, что процесс между Баку и Ереваном идет в двустороннем порядке. В обеих столицах министр проведет переговоры в надежде на положительный результат.

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Версия на английском языке Ian Borg: Malta intends to assist Armenia and Azerbaijan in achieving comprehensive peace
Версия на азербайджанском языке Yan Borq: Malta sülhə nail olmaqda Ermənistan və Azərbaycana kömək etmək niyyətindədir

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