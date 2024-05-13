Дэвит: Приветствуем инициативу Казахстана по поддержке мирного процесса между Баку и Ереваном

Инициатива Казахстана по поддержке мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также предоставление площадки для переговоров, получила положительную оценку от Бельгийско-китайской торговой палаты.

Инициатива Казахстана по поддержке мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также предоставление площадки для переговоров получила положительную оценку Бельгийско-китайской торговой палаты.

Как передает Report, об этом заявил председатель этой торговой палаты Бернард Дэвит в ходе вебинара "Транскаспийский коридор: Возможности для вашего бизнеса".

По его словам, нормализация отношений в регионе имеет важное значение, так как без должной координации между региональными странами Средний коридор не сможет эффективно функционировать.

10-11 мая в Алматы состоялись прямые переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. По итогам встречи стороны договорились продолжить переговоры по открытым вопросам, по которым еще существуют разногласия.