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Кронберг: Латвия и Азербайджан могут подписать меморандум в сфере сельского хозяйства этой осенью

Кронберг: Латвия и Азербайджан могут подписать меморандум в сфере сельского хозяйства этой осенью Латвия и Азербайджан могут подписать меморандум по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства этой осенью.
Внешняя политика
13 мая 2024 г. 12:21
Кронберг: Латвия и Азербайджан могут подписать меморандум в сфере сельского хозяйства этой осенью

Латвия и Азербайджан могут подписать меморандум по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства этой осенью.

Как передает Report, об этом госсекретарь Минсельхоза Латвии Райвис Кронберг сообщил журналистам в рамках азербайджано-латвийского бизнес-форума в Баку.

По его словам, меморандум направлен на укрепление связей между двумя странами в области сельского хозяйства.

"Я думаю, что мы подпишем его осенью, когда приедем в Баку для участия в COP29. Однако, точные сроки мы обговорим сегодня в ходе встречи в министерстве сельского хозяйства",- сказал Кронберг.

Кронберг также добавил, что на следующей неделе состоится визит в Азербайджан спикера парламента Латвии Дайги Миериня.

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Версия на азербайджанском языке Rayvis Kronberq: "Latviya və Azərbaycan bu ilin payızında kənd təsərrüfatı sahəsində memorandum imzalaya bilər"
Версия на английском языке Kronberg: Latvia, Azerbaijan may sign memorandum in agro field this fall

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