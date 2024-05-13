Кронберг: Латвия и Азербайджан могут подписать меморандум в сфере сельского хозяйства этой осенью

Латвия и Азербайджан могут подписать меморандум по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства этой осенью.

Латвия и Азербайджан могут подписать меморандум по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства этой осенью.

Как передает Report, об этом госсекретарь Минсельхоза Латвии Райвис Кронберг сообщил журналистам в рамках азербайджано-латвийского бизнес-форума в Баку.

По его словам, меморандум направлен на укрепление связей между двумя странами в области сельского хозяйства.

"Я думаю, что мы подпишем его осенью, когда приедем в Баку для участия в COP29. Однако, точные сроки мы обговорим сегодня в ходе встречи в министерстве сельского хозяйства",- сказал Кронберг.

Кронберг также добавил, что на следующей неделе состоится визит в Азербайджан спикера парламента Латвии Дайги Миериня.