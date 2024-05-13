О нас

Мухаммад аль-Малик: ИСЕСКО стремится инвестировать в развитие научно-исследовательского опыта стран-членов

Мухаммад аль-Малик: ИСЕСКО стремится инвестировать в развитие научно-исследовательского опыта стран-членов ИСЕСКО стремится инвестировать в развитие научно-исследовательского опыта государств-членов.
Внешняя политика
13 мая 2024 г. 09:31
Мухаммад аль-Малик: ИСЕСКО стремится инвестировать в развитие научно-исследовательского опыта стран-членов

Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) стремится инвестировать в развитие научно-исследовательского опыта государств-членов.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор организации Салим бин Мухаммад аль-Малик, выступая на II Министерской конференции ИСЕСКО по Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) в Баку.

По его словам, данная конференция имеет большое значение, поскольку она основана на успехе первой конференции, которая состоялась в штаб-квартире ИСЕСКО 9 ноября 2022 года.

"Эта конференция является свидетельством нашей непоколебимой приверженности делу повышения качества образования в нашей разнообразной глобальной среде", - сказал он.

Аль-Малик отметил, что участники конференции нацелены на реализацию задач, изложенных в четвертой цели устойчивого развития: "Это обеспечение инклюзивного и справедливого качественного образования и поощрение возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Muhammad Al-Malik: ISESCO committed to investing in dev't of research expertise in member countries
Версия на азербайджанском языке Baş katib: ICESCO üzv ölkələrdə elmi-tədqiqat təcrübəsinin inkişafına sərmayə yatırmağa çalışır

Самое читаемое

Евровидение-2024: Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
"Евровидение-2024": Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
8 мая 2024 г. 01:25
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе Евровидение
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе "Евровидение"
11 мая 2024 г. 08:58
В Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
ВидеоВ Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
12 мая 2024 г. 00:39
В Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
ВидеоВ Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
10 мая 2024 г. 18:45
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
11 мая 2024 г. 19:05
Определились все участники финала Евровидения-2024
Определились все участники финала "Евровидения-2024"
10 мая 2024 г. 01:46
Стартовал второй полуфинал Евровидение 2024
Стартовал второй полуфинал "Евровидение 2024"
9 мая 2024 г. 23:23
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
9 мая 2024 г. 00:00
В результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
ФотоВ результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
11 мая 2024 г. 23:07
Во Франции заявили, что Си Цзиньпин унизил Макрона на встрече с фон дер Ляйен
Во Франции заявили, что Си Цзиньпин унизил Макрона на встрече с фон дер Ляйен
8 мая 2024 г. 06:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi