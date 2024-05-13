Мухаммад аль-Малик: ИСЕСКО стремится инвестировать в развитие научно-исследовательского опыта стран-членов

ИСЕСКО стремится инвестировать в развитие научно-исследовательского опыта государств-членов.

Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) стремится инвестировать в развитие научно-исследовательского опыта государств-членов.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор организации Салим бин Мухаммад аль-Малик, выступая на II Министерской конференции ИСЕСКО по Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) в Баку.

По его словам, данная конференция имеет большое значение, поскольку она основана на успехе первой конференции, которая состоялась в штаб-квартире ИСЕСКО 9 ноября 2022 года.

"Эта конференция является свидетельством нашей непоколебимой приверженности делу повышения качества образования в нашей разнообразной глобальной среде", - сказал он.

Аль-Малик отметил, что участники конференции нацелены на реализацию задач, изложенных в четвертой цели устойчивого развития: "Это обеспечение инклюзивного и справедливого качественного образования и поощрение возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех".