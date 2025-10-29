В Шеки проходит I заседание Рабочей группы стран ОЭС по Шелковому пути
Внешняя политика
- 29 октября, 2025
- 10:04
В Шеки проходит первое заседание Рабочей группы по Шелковому пути стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Как сообщает корреспондент Report из Шеки, в заседании участвуют представители государственных структур стран ОЭС и эксперты.
На встрече будут обсуждаться перспективы сотрудничества в сфере туризма по Шелковому пути, а также пройдут презентации на тему наследия Шелкового пути в Азербайджане и государствах-членах.
