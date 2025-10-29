Şəkidə İƏT ölkələrinin İpək Yolu üzrə İşçi Qrupunun 1-ci iclası keçirilir
Xarici siyasət
- 29 oktyabr, 2025
- 09:54
Şəkidə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv ölkələrin İpək Yolu üzrə İşçi Qrupunun 1-ci iclası keçirilir.
"Report"un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, iclasda İƏT ölkələrinin aidiyyəti dövlət qurumlarının təmsilçiləri və ekspertlər iştirak edir.
Toplantıda İpək Yolu turizmi üzrə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə ediləcək, həmçinin Azərbaycanda və üzv dövlətlərdə İpək Yolu irsi mövzusu üzrə təqdimatlar olacaq.
Son xəbərlər
10:02
Ceyhun Bayramov Sultan bin Məhəmməd Əl Nomani ilə görüşübXarici siyasət
10:00
Milli Məclisdə beynəlxalq parlament konfransı işə başlayıbXarici siyasət
09:56
Vyetnamda daşqınlar nəticəsində azı 9 nəfər ölüb, 5 nəfər itkin düşübDigər ölkələr
09:55
Azərbaycan Çinin daha bir şəhəri ilə hava əlaqəsi yaratmaq istəyirİnfrastruktur
09:54
Bakıda "Belçika Müstəmləkəçiliyi: Tanınma və Məsuliyyət" adlı beynəlxalq konfrans keçiriləcəkXarici siyasət
09:54
Foto
Şəkidə İƏT ölkələrinin İpək Yolu üzrə İşçi Qrupunun 1-ci iclası keçirilirXarici siyasət
09:50
Foto
Sabirabadda su filtrləri müəssisəsində istehsal olunan cihaz və ehtiyat hissələri ixrac edilirBiznes
09:46
Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında mövsümə start verilibFutbol
09:42