    Şəkidə İƏT ölkələrinin İpək Yolu üzrə İşçi Qrupunun 1-ci iclası keçirilir

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 09:54
    Şəkidə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv ölkələrin İpək Yolu üzrə İşçi Qrupunun 1-ci iclası keçirilir.

    "Report"un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, iclasda İƏT ölkələrinin aidiyyəti dövlət qurumlarının təmsilçiləri və ekspertlər iştirak edir.

    Toplantıda İpək Yolu turizmi üzrə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə ediləcək, həmçinin Azərbaycanda və üzv dövlətlərdə İpək Yolu irsi mövzusu üzrə təqdimatlar olacaq.

    В Шеки проходит I заседание Рабочей группы стран ОЭС по Шелковому пути

