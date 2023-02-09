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В северном регионе Азербайджана собирают помощь для Турции

В северном регионе Азербайджана собирают помощь для Турции В северных районах Азербайджана начался сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.
Внешняя политика
9 февраля 2023 г. 16:55
В северном регионе Азербайджана собирают помощь для Турции

В северных районах Азербайджана начался сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщает северное бюро Report, в связи с этим в административном здании "Дома молодежи" в Гусарском районе создан централизованный штаб.

По инициативе общественности района в ближайшие дни будет обеспечена отправка гуманитарного груза в братскую страну.

Жители Хачмаза также присоединились к акции помощи. Так, собранная в штаб-квартире в центре города помощь была рассортирована и отправлена в Турцию на 6 автомобилях Ford и одном грузовом автомобиле.

Помощь также собирается в Джума-мечети, расположенной в центре Губы. Собранный силами жителей гуманитарный груз отправлен грузовым автомобилем в Турцию.

Жители Сиязани добровольно присоединились к обращению компании Azersun и отправили два автомобиля с собранной помощью на центральный склад компании для отправки пострадавшим.

Гуманитарный груз включает зимнюю одежду, куртки, перчатки, носки, палатки, одеяла, матрасы, генераторы, подгузники, чистящие средства и товары повседневного спроса.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın şimal bölgəsində Türkiyə üçün yardım toplanır

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