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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Румынии выразили готовность развивать межрегиональное сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 19 сентября, 2026
    • 13:50
    В Румынии выразили готовность развивать межрегиональное сотрудничество с Азербайджаном

    В Румынии заявили о готовности содействовать установлению сотрудничества между регионами и городами двух стран в целях дальнейшего развития двусторонних отношений с Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом заявил советник президента Румынии по вопросам администрации, политики управления и гражданского общества Богдан-Флорин Кристе на встрече со специальным представителем президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчином Юсубовым, находящимся с официальным визитом в Румынии.

    Стороны обсудили азербайджано-румынские отношения, перспективы установления связей между Карабахским регионом Азербайджана и регионами Румынии, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Эльчин Юсубов подробно проинформировал собеседника о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, процессе "Великого возвращения" и благоприятных условиях, созданных для иностранных инвесторов.

    Богдан-Флорин Кристе заявил о готовности оказывать всестороннюю поддержку установлению сотрудничества между регионами и городами Румынии и Азербайджана в целях развития двусторонних отношений.

    В рамках визита также состоялась встреча Эльчина Юсубова с мэром румынского города Алба-Юлия Габриелем-Кодру Плешей.

    Стороны рассмотрели возможности экономического сотрудничества, поддержку в установлении деловых связей, определение направлений взаимовыгодного взаимодействия и организацию взаимных визитов.

    Особое внимание было уделено потенциалу сотрудничества в сфере туризма, а также популяризации культурных и исторических памятников двух стран.

    В Румынии выразили готовность развивать межрегиональное сотрудничество с Азербайджаном
    В Румынии выразили готовность развивать межрегиональное сотрудничество с Азербайджаном
    В Румынии выразили готовность развивать межрегиональное сотрудничество с Азербайджаном
    В Румынии выразили готовность развивать межрегиональное сотрудничество с Азербайджаном

    Эльчин Юсубов Азербайджано-румынские отношения Восточный Зангезур Карабах Румыния
    Фото
    Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Qarabağ bölgəsinin Rumıniya regionları ilə əlaqələrinin qurulmasını müzakirə edib
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    Romania ready to develop interregional co-op with Azerbaijan

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