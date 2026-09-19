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    Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Qarabağ bölgəsinin Rumıniya regionları ilə əlaqələrinin qurulmasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 19 sentyabr, 2026
    • 13:25
    Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Qarabağ bölgəsinin Rumıniya regionları ilə əlaqələrinin qurulmasını müzakirə edib

    Rumıniyada rəsmi səfərdə olan Xankəndi şəhəri, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Elçin Yusubov Rumıniya Prezidentinin administrasiya, idarəetmə siyasəti və vətəndaş cəmiyyəti üzrə müşaviri Boqdan-Florin Kristea tərəfindən qəbul olunub.

    "Report" xəbər verir ki, görüş zamanı Rumıniya-Azərbaycan münasibətləri, Azərbaycanın, xüsusən Qarabağ bölgəsinin Rumıniya regionları ilə əlaqələrinin qurulması və digər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub.

    Elçin Yusubov işğaldan azad olunmuş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində aparılan bərpa və quruculuq işləri, "Böyük Qayıdış" prosesi, xarici investorlar üçün yaradılan əlverişli şərait barədə qarşı tərəfə geniş məlumat verib.

    Boqdan-Florin Kristea Rumıniya və Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişafı məqsədilə regionlar və şəhərlər arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması prosesinə əlindən gələn dəstəyi göstərməyə hazır olduğunu bildirib.

    Həmçinin Elçin Yusubovun Alba-Yuliya şəhərinin meri Qabriel-Kodru Pleşa ilə görüşü keçirilib. Görüşdə iqtisadi əməkdaşlıq imkanları, işgüzar əlaqələrin qurulmasına dəstək və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi, qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsi müzakirə olunub. Eyni zamanda, tərəflər arasında turizm sahəsində əməkdaşlığın potensialına, mədəni və tarixi abidələrin təbliğinə xüsusi diqqət yetirilib.

    Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Qarabağ bölgəsinin Rumıniya regionları ilə əlaqələrinin qurulmasını müzakirə edib
    Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Qarabağ bölgəsinin Rumıniya regionları ilə əlaqələrinin qurulmasını müzakirə edib
    Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Qarabağ bölgəsinin Rumıniya regionları ilə əlaqələrinin qurulmasını müzakirə edib
    Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Qarabağ bölgəsinin Rumıniya regionları ilə əlaqələrinin qurulmasını müzakirə edib

    Qarabağ Elçin Yusubov Rumıniya
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