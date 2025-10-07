Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 15:29
    В рамках Саммита ОТГ подписана Габалинская декларация

    В рамках 12-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ) была подписана Габалинская декларация.

    Как сообщает Report, документ был принят по итогам встречи лидеров стран-членов организации.

