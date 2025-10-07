В рамках Саммита ОТГ подписана Габалинская декларация
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 15:29
В рамках 12-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ) была подписана Габалинская декларация.
Как сообщает Report, документ был принят по итогам встречи лидеров стран-членов организации.
