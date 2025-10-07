TDT-nin 12-ci Zirvə görüşü çərçivəsində Qəbələ bəyannaməsi imzalanıb
- 07 oktyabr, 2025
- 15:16
Türk Dövlətləri Təşkilatının (TFT) Dövlət Başçılarının 12-ci Zirvə görüşü çərçivəsində Qəbələ Bəyannaməsi imzalanıb.
"Report"un məlumatına görə, bəyannamə təşkilata üzv ölkələrin liderlərinin görüşünün nəticəsi olaraq qəbul edilib.
