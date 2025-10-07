İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    TDT-nin 12-ci Zirvə görüşü çərçivəsində Qəbələ bəyannaməsi imzalanıb

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 15:16
    TDT-nin 12-ci Zirvə görüşü çərçivəsində Qəbələ bəyannaməsi imzalanıb

    Türk Dövlətləri Təşkilatının (TFT) Dövlət Başçılarının 12-ci Zirvə görüşü çərçivəsində Qəbələ Bəyannaməsi imzalanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bəyannamə təşkilata üzv ölkələrin liderlərinin görüşünün nəticəsi olaraq qəbul edilib.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı Qəbələ

    Son xəbərlər

    15:16

    TDT-nin 12-ci Zirvə görüşü çərçivəsində Qəbələ bəyannaməsi imzalanıb

    Xarici siyasət
    15:16

    III MDB Oyunları çərçivəsində avtobuslarla 19 000-ə yaxın sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    15:15

    Azərbaycanın TDT Katibliyinin hesabına köçürdüyü 2 milyon dolların bir hissəsinin nəyə xərclənəcəyi açıqlanıb

    Xarici siyasət
    15:15

    Azərbaycan 2029-cu ildə Dünya Bankı və IMF-nin illik toplantısına ev sahibliyi etmək üçün qısa siyahıya düşüb

    Maliyyə
    15:13

    Türkiyənin Kommunikasiya İdarəsi: Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanda bayraqların yarıya endirildiyi barədə xəbərlər feykdir

    Xarici siyasət
    15:12

    Sadır Japarov: Azərbaycanın sədrliyi altında TDT mütərəqqi inkişafını davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    15:12
    Rəy

    HƏMAS-ın iki illik müharibəsi – Bölgədə açılan əllər, davam edən danışıqlar - ŞƏRH

    Analitika
    15:09
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın qızlardan ibarət qılıncoynadanları finala yüksəliblər - YENİLƏNİB

    Komanda
    15:06

    Azərbaycan-BƏƏ iqtisadi əməkdaşlıq müqaviləsi bu ilin sonuna qədər ratifikasiya oluna bilər

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti