В Праге прошла акция по информированию о военных и экологических преступлениях Армении

В столице Чехии Праге прошла акция в знак протеста против попытки Армении превратить международное сообщество в инструмент политической, военной и информационно-ориентированной манипулятивной кампании.

В столице Чехии Праге прошла акция в знак протеста против попытки Армении превратить международное сообщество в инструмент политической, военной и информационно-ориентированной манипулятивной кампании.

Как сообщает Report, акция по информированию, которая состоялась в центре города – на улице Железна, 24, где расположены представительства ООН, ЮНИСЕФ, Всемирной организации здравоохранения и других международных структур, была организована активистом азербайджанской общины Фаридом Амиралиевым.

В брошюрах, которые раздавались в ходе акции, содержится информация о военных и экологических преступлениях Армении, минной угрозе на территории Азербайджана, о том, что отказ официального Еревана выдать минные карты нарушает права человека и другие факты.