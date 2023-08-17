О нас

В Праге прошла акция по информированию о военных и экологических преступлениях Армении

В Праге прошла акция по информированию о военных и экологических преступлениях Армении В столице Чехии Праге прошла акция в знак протеста против попытки Армении превратить международное сообщество в инструмент политической, военной и информационно-ориентированной манипулятивной кампании.
Внешняя политика
17 августа 2023 г. 18:00
В Праге прошла акция по информированию о военных и экологических преступлениях Армении

В столице Чехии Праге прошла акция в знак протеста против попытки Армении превратить международное сообщество в инструмент политической, военной и информационно-ориентированной манипулятивной кампании.

Как сообщает Report, акция по информированию, которая состоялась в центре города – на улице Железна, 24, где расположены представительства ООН, ЮНИСЕФ, Всемирной организации здравоохранения и других международных структур, была организована активистом азербайджанской общины Фаридом Амиралиевым.

В брошюрах, которые раздавались в ходе акции, содержится информация о военных и экологических преступлениях Армении, минной угрозе на территории Азербайджана, о том, что отказ официального Еревана выдать минные карты нарушает права человека и другие факты.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоInformative campaign organized in Prague, exposing military and environmental crimes of Armenia
Версия на азербайджанском языке ФотоPraqada Ermənistanın hərbi və ekoloji cinayətlərini ifşa edən məlumatlandırma aksiyası təşkil edilib

Самое читаемое

Германия намерена усилить проверки безопасности в органах власти
Германия намерена усилить проверки безопасности в органах власти
12 августа 2023 г. 11:36
Израиль заявил о готовности помочь Гавайям, пострадавшим от разрушительных пожаров
Израиль заявил о готовности помочь Гавайям, пострадавшим от разрушительных пожаров
14 августа 2023 г. 00:38
Норвегия поставит Украине антидроновую систему на крупную сумму
Норвегия поставит Украине антидроновую систему на крупную сумму
14 августа 2023 г. 16:45
Община: Призываем МККК обеспечить безопасное передвижение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР
Община: Призываем МККК обеспечить безопасное передвижение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР
14 августа 2023 г. 22:16
Азербайджан возобновил экспорт сахара в Таджикистан
Азербайджан возобновил экспорт сахара в Таджикистан
15 августа 2023 г. 10:56
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии на 23%
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии на 23%
15 августа 2023 г. 13:22
CNN: СБУ взяла на себя ответственность за атаки против РФ с помощью морских беспилотников
CNN: СБУ взяла на себя ответственность за атаки против РФ с помощью морских беспилотников
16 августа 2023 г. 10:18
МВД: Беларусь может попытаться дестабилизировать ситуацию в Польше
МВД: Беларусь может попытаться дестабилизировать ситуацию в Польше
16 августа 2023 г. 16:24
Зеленский провел селекторное совещании по ситуации на фронте
Зеленский провел селекторное совещании по ситуации на фронте
17 августа 2023 г. 13:14
Фенербахче намерен подписать игрока МЮ
"Фенербахче" намерен подписать игрока "МЮ"
11 августа 2023 г. 23:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi