В посольстве Азербайджана в Чехии состоялось памятное мероприятие
Внешняя политика
- 26 сентября, 2026
- 23:19
В посольстве Азербайджана в Чехии провели мероприятие в связи с 27 Сентября – Днем памяти.
Как передает Report, об этом дипмиссия сообщила в соцсети Х.
В мероприятии приняли участие члены азербайджанской общины, активисты диаспоры, представители студенческих организаций и соотечественники.
"С глубоким уважением была почтена светлая память героических сыновей и дочерей, павших смертью храбрых за территориальную целостность и суверенитет нашей Родины", – говорится в публикации.
Azərbaycanın Çexiyadakı səfirliyində anım tədbiri keçirilib
Azerbaijani Embassy in Czechia holds remembrance event
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