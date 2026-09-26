Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В посольстве Азербайджана в Чехии состоялось памятное мероприятие

    Внешняя политика
    • 26 сентября, 2026
    • 23:19
    В посольстве Азербайджана в Чехии состоялось памятное мероприятие

    В посольстве Азербайджана в Чехии провели мероприятие в связи с 27 Сентября – Днем памяти.

    Как передает Report, об этом дипмиссия сообщила в соцсети Х.

    В мероприятии приняли участие члены азербайджанской общины, активисты диаспоры, представители студенческих организаций и соотечественники.

    "С глубоким уважением была почтена светлая память героических сыновей и дочерей, павших смертью храбрых за территориальную целостность и суверенитет нашей Родины", – говорится в публикации.

    27 Сентября – День памяти Посольство Азербайджана
    Azərbaycanın Çexiyadakı səfirliyində anım tədbiri keçirilib
    Azerbaijani Embassy in Czechia holds remembrance event
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