В посольстве Азербайджана в Чехии состоялось памятное мероприятие

В посольстве Азербайджана в Чехии провели мероприятие в связи с 27 Сентября – Днем памяти.

Как передает Report, об этом дипмиссия сообщила в соцсети Х.

В мероприятии приняли участие члены азербайджанской общины, активисты диаспоры, представители студенческих организаций и соотечественники.

"С глубоким уважением была почтена светлая память героических сыновей и дочерей, павших смертью храбрых за территориальную целостность и суверенитет нашей Родины", – говорится в публикации.