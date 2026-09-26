İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Azərbaycanın Çexiyadakı səfirliyində anım tədbiri keçirilib

    Xarici siyasət
    • 26 sentyabr, 2026
    • 23:06
    Azərbaycanın Çexiyadakı səfirliyində anım tədbiri keçirilib

    27 Sentyabr – Anım Günü ilə bağlı Azərbaycanın Çexiyadakı səfirliyində Azərbaycan icmasının üzvlərinin, diaspor fəallarının, tələbə təşkilatlarının nümayəndələrinin və soydaşlarımızın iştirakı ilə anım tədbiri keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Çexiyadakı səfirliyi "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Vətənimizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda şəhid olmuş qəhrəman övladlarımızın əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib", - paylaşımda bildirilib.

    27 Sentyabr - Anım Günü Azərbaycanın Çexiyadakı səfirliyi
    В посольстве Азербайджана в Чехии состоялось памятное мероприятие
    Azerbaijani Embassy in Czechia holds remembrance event
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