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    В посольстве Азербайджана в Турции создана "горячая линия"

    Нет информации о том, имеются ли среди пострадавших в результате теракта в Элазыг граждане Азербайджана

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Пока нет информации о том, имеются ли среди пострадавших в результате теракта в турецкой области Элазыг граждане Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил посол Азербайджана в Турции Фаик Багиров.

    По его словам, в связи с терактом в посольстве Азербайджана создана "горячая линия", расследования продолжаются.

    Отметим, что в результате теракта, произошедшего 18 августа в турецкой области Элазыг, погибли 3, ранены 217 человек. 

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