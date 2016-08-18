В посольстве Азербайджана в Турции создана "горячая линия"

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Пока нет информации о том, имеются ли среди пострадавших в результате теракта в турецкой области Элазыг граждане Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил посол Азербайджана в Турции Фаик Багиров.

По его словам, в связи с терактом в посольстве Азербайджана создана "горячая линия", расследования продолжаются.

Отметим, что в результате теракта, произошедшего 18 августа в турецкой области Элазыг, погибли 3, ранены 217 человек.