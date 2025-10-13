В отчеты ПА НАТО включены положения, связанные с Азербайджаном

В принятых Парламентской ассамблеей НАТО отчетах отражен вклад Азербайджана в энергетическую безопасность союзных и партнерских государств, роль женщин в сфере гуманитарного разминирования в стране и другие положения, соответствующие национальным интересам.

Как сообщает Report, об этом было подчеркнуто на 71-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО в Любляне.

Участники обсудили проблемы безопасности, с которыми сталкивается НАТО, а также пути укрепления обороны альянса, в том числе на восточном фланге. Также были рассмотрены вопросы, касающиеся архитектуры новых оборонных расходов НАТО, развития оборонной промышленности в Европе и Трансатлантическом регионе и другие актуальные темы.

В сессии участвует парламентская делегация в ПА НАТО во главе с депутатом Рамидом Намазовым и представительство Азербайджана при НАТО.

Отмечено, что в рамках визита делегация провела встречи с парламентскими делегациями Турции, Италии, Сербии, Венгрии, Бельгии, Словакии, Латвии, Румынии, а также других союзных и партнерских стран.

Также состоялась встреча азербайджанской делегации с новоизбранным генсеком Парламентской ассамблеи НАТО Бенедеттой Берти.