İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    NATO PA-nın hesabatlarında Azərbaycanla bağlı müddəalar qeyd olunub

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2025
    • 13:56
    NATO PA-nın hesabatlarında Azərbaycanla bağlı müddəalar qeyd olunub

    NATO Parlament Assambleyası tərəfindən qəbul olunmuş hesabatlarda Azərbaycanın müttəfiq və tərəfdaş dövlətlərinin enerji təhlükəsizliyinə töhfəsi, ölkədə humanitar minatəmizləmə sahəsində qadınların rolu və milli maraqlara cavab verən digər müddəalar əks olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Sloveniyanın paytaxtı Lyublyana şəhərində keçirilən NATO Parlament Assambleyasının (PA) 71-ci illik sessiyasında vurğulanıb.

    Sessiya çərçivəsində NATO-nun üzləşdiyi təhlükəsizlik çağırışları, Alyansın müdafiəsinin, o cümlədən şərq cinahında müdafiənin və davamlılığın gücləndirilməsi, NATO-nun yeni müdafiə xərclərinin arxitekturası, Avropanın və Transatlantikanın müdafiə sənayesi, Deyton Sülh Razılaşmasının 30 illiyi, Qərbi Balkanların təhlükəsiz və sabit gələcəyi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qadın, sülh və təhlükəsizlik mövzusuna həsr olunmuş 1325 nömrəli Qətnaməsinin 25 illiyi, geniş Qara Dəniz regionuna təhlükələr, müttəfiqlərin kritik dəniz infrastrukturuna təhlükələr, Avro-Atlantika məkanında hibrid təhdidlər, geo-iqtisadi parçalanma, Şimali Amerika və Avropanın müdafiəsinin inkişafı, Hind-Sakit okeanı regionu ilə tərəfdaşlıq perspektivləri, Ukraynadakı müharibə, Arktika, çoxqütblü dünyada elm və texnologiyalar, kosmik fəza, kibertəhlükəsizlik, yüksək texnologiyaların və süni intellektin tətbiqi, pilotsuz uçuş aparatları ilə aparılan müharibələrin gələcəyi və digər mövzular ətrafında müzakirələr aparılıb.

    Sessiyada Milli Məclisin deputatı Ramid Namazovun rəhbərlik etdiyi parlamentin NATO PA-dakı nümayəndə heyəti və Azərbaycanın NATO yanında Nümayəndəliyi fəal iştirak edir.

    Qeyd olunub ki, səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Türkiyə, İtaliya, Serbiya, Macarıstan, Belçika, Slovakiya, Latviya, Rumıniya, habelə digər müttəfiq və tərəfdaş dövlətlərin parlament nümayəndə heyətləri ilə görüşlər keçirilib.

    Görüşlərdə Azərbaycan-NATO PA çərçivəsində tərəfdaşlıq, Azərbaycanın müttəfiq və tərəfdaş dövlətlərin enerji təhlükəsizliyinə töhfələri və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb.

    Həmçinin Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə NATO Parlament Assambleyasının yeni seçilmiş Baş katibi xanım Benedetta Berti arasında tanışlıq görüşü baş tutub.

    NATO PA Milli Məclis Azərbaycan
    В отчеты ПА НАТО включены положения, связанные с Азербайджаном
    Azerbaijani delegation participating in 71st Annual Session of NATO PA

    Son xəbərlər

    14:46

    Azərbaycan olimpiyaçılarının yararsız hala düşən medallarının dəyişdiriləcəyi tarix bəlli olub

    Fərdi
    14:46

    Netanyahu: Tramp ABŞ-nin indiyə qədər olan bütün prezidentləri arasında İsrailin ən yaxın dostudur

    Digər ölkələr
    14:46

    Azərbaycanlı rejissorun Xəzərdəki ekoloji problemlərlə bağlı filmi İtaliyada mükafata layiq görülüb

    İncəsənət
    14:43

    Azərbaycanlı pilot: "Dünya çempionatı mənim üçün çox gərgin keçdi"

    Fərdi
    14:37

    Gürcüstanın üç vətəndaşı terror təşkilatına qoşulmaqda ittiham olunaraq həbs edilib

    Region
    14:35

    İsrail 2026-cı ildə Trampın Nobel mükafatına namizədliyini dəstəkləməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    14:35

    Slovakiyada iki qatarın toqquşması nəticəsində təxminən 100 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    14:31

    İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edir

    Xarici siyasət
    14:28

    Sahibə Qafarova: Zəngəzur dəhlizi regionda əməkdaşlığa və tərəqqiyə xidmət edəcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti