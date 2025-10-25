В ООН высоко оценили партнерство с Азербайджаном

Резидент-координатор ООН Владанка Андреева выразила благодарность правительству Азербайджана за приверженность сотрудничеству.

Как передает Report, об этом она написала в соцсети X.

"Я благодарна правительству Азербайджана за неизменное сотрудничество, а также своей преданной команде представительства ООН в Азербайджане и коллегам из региональных и глобальных структур, чья профессиональность и командный дух вдохновляют меня каждый день", - написала она.

По словам Андреевой, празднование Дня ООН в Баку стало по-настоящему особенным событием, поскольку совпало с 80-летием ООН и подписанием новой Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития на 2026–2030 годы.

"Такие моменты напоминают мне, почему я так глубоко верю в силу совместной работы - в диалог, доверие и общее стремление к созданию долгосрочных позитивных изменений", - подчеркнула резидент-координатор.

Азербайджан и ООН 24 октября подписали Рамочный документ о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2026–2030 годы. Документ охватывает ключевые направления - социально-экономический рост, развитие человеческого капитала, экологическую устойчивость и "зеленый переход". Подписантом с азербайджанской стороны был министр экономики Микаил Джаббаров.