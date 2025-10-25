İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    BMT Azərbaycanla tərəfdaşlığını yüksək qiymətləndirib

    Xarici siyasət
    25 oktyabr, 2025
    11:30
    BMT Azərbaycanla tərəfdaşlığını yüksək qiymətləndirib

    BMT-nin rezident-koordinatoru Vladanka Andreyeva Azərbaycan hökumətinə əməkdaşlığa sadiqliyinə görə minnətdarlığını bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Davamlı əməkdaşlığa görə Azərbaycan hökumətinə, eləcə də BMT-nin Azərbaycandakı ofisindəki fədakar komandama və regional və qlobal təşkilatlardakı həmkarlarıma minnətdaram, onların peşəkarlığı və komanda ruhu məni hər gün ilhamlandırır", - o qeyd edib.

    Andreyevanın sözlərinə görə, Bakıda BMT Gününün qeyd olunması BMT-nin 80 illik yubileyi və 2026-2030-cu illər üçün yeni Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlığa dair Çərçivə Sənədinin imzalanması ilə üst-üstə düşdüyü üçün həqiqətən xüsusi bir hadisə olub.

    "Belə anlar mənə dialoqda, etimadda və davamlı müsbət dəyişikliklər yaratmaq üçün ortaq öhdəlikdə komanda işinin gücünə niyə bu qədər çox inandığımı xatırladır", - rezident-koordinator vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, oktyabrın 24-də Azərbaycan hökuməti və BMT arasında 2026-2030-cu illər üçün BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlığa dair Çərçivə Sənədi imzalanıb. Sənəd sosial-iqtisadi artımın və insan kapitalının inkişafı, ekosistemlərin davamlılığı və səmərəli "yaşıl keçid"in təşviqi kimi əsas istiqamətləri əhatə edir. Azərbaycan tərəfindən sənədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov imza atıb.

