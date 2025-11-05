В ООН рассказали о борьбе Азербайджана со всеми формами дискриминации

Конституция Азербайджана категорически запрещает дискриминацию и обеспечивает равные права и свободы для всех лиц.

Как сообщает Report, об этом заявил первый секретарь постоянного представительства Азербайджана при ООН Шахрияр Гаджиев во время интерактивного диалога со специальным докладчиком по современным формам расизма на заседании Третьего комитета 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он заявил, что продвижение и защита культурного разнообразия наряду с усилиями по налаживанию мостов и понимания между различными культурами могут играть важную роль в борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

Дипломат отметил, что государства должны открыто осуждать и запрещать организации, которые пропагандируют и подстрекают к расовой дискриминации.

"Азербайджан привержен поддержке прав и достоинства всех лиц, проживающих на его территории, независимо от их расы, цвета кожи, происхождения, национальной или этнической принадлежности, и продолжит свои усилия как на национальном, так и на глобальном уровне, направленные на устранение всех форм и проявлений расовой дискриминации", - заявил Ш. Гаджиев.