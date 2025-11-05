İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    BMT-də Azərbaycanın ayrı-seçkiliyin bütün formalarına qarşı mübarizəsindən danışılıb

    Xarici siyasət
    • 05 noyabr, 2025
    • 03:40
    BMT-də Azərbaycanın ayrı-seçkiliyin bütün formalarına qarşı mübarizəsindən danışılıb

    Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ayrı-seçkiliyi qəti şəkildə qadağan edir və bütün şəxslərin bərabər hüquq və azadlıqlarını təmin edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın BMT yanında Daimi Nümayəndəliyinin birinci katibi Şəhriyar Hacıyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasının üçüncü komitəsinin iclasında müasir irqçilik formaları üzrə xüsusi məruzəçi ilə interaktiv dialoq zamanı bildirib.

    Birinci katib bildirib ki, mədəni müxtəlifliyin təşviqi və qorunması müxtəlif mədəniyyətlər arasında anlaşma və körpülərin qurulması istiqamətində səylərlə yanaşı, irqçilik, irqi ayrı-seçkilik, ksenofobiya və əlaqəli dözümsüzlüyə qarşı mübarizədə mühüm rol oynaya bilər

    O qeyd edib ki, dövlətlər irqi ayrı-seçkiliyi təşviq və təhrik edən təşkilatları açıq şəkildə qınamalı və qadağan etməlidir.

    "Azərbaycan öz ərazisində yaşayan bütün şəxslərin irqi, rəng, mənşə, milli və ya etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hüquq və ləyaqətini dəstəkləməyə sadiqdir və irqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının və təzahürlərinin aradan qaldırılması istiqamətində həm milli, həm də qlobal səviyyədə səylərini davam etdirəcək", - deyə Ş. Hacıyev bildirib.

    BMT Azərbaycan İrqi Ayrı-seçkilik
    В ООН рассказали о борьбе Азербайджана со всеми формами дискриминации

    Son xəbərlər

    03:40

    BMT-də Azərbaycanın ayrı-seçkiliyin bütün formalarına qarşı mübarizəsindən danışılıb

    Xarici siyasət
    03:27

    Pentaqon: ABŞ eyni zamanda bir neçə nüvə dövlətini çəkindirməlidir

    Digər ölkələr
    03:17

    ABŞ-də yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    02:53

    KİV: Şimali Koreya Rusiyaya minlərlə hərbçi göndərəcək

    Digər ölkələr
    02:18

    Komitə sədri: Azərbaycan mədəniyyətinin tanıdılması dəqiq piar mexanizmləri ilə aparılmalıdır

    Diaspor
    02:03

    UEFA ÇL: Liqa mərhələsinin IV turuna start verilib

    Futbol
    01:57

    ABŞ "Minuteman III" qitələrarası ballistik raketinin planlaşdırılmış sınağını keçirəcək

    Digər ölkələr
    01:22

    "Bitcoin"in dəyəri iyunun 23-dən bəri ilk dəfə 100 min dollardan aşağı düşüb

    Maliyyə
    01:09

    İraq ABŞ-nin sanksiyalarına görə "Lukoyl" şirkətinə neft tədarükünü dayandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti