В Омане откроется административное здание посольства Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Султанат Оман.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что в рамках визита 29 октября запланированы встречи министра Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Султаната Оман Бадром ибн Хамадом ибн Хаммудом Аль Бусаиди и другими высокопоставленными официальными лицами, а также его участие в официальной церемонии открытия административного здания посольства Азербайджана в Омане.