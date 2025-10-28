В Омане откроется административное здание посольства Азербайджана
Внешняя политика
- 28 октября, 2025
- 17:22
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Султанат Оман.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.
Сообщается, что в рамках визита 29 октября запланированы встречи министра Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Султаната Оман Бадром ибн Хамадом ибн Хаммудом Аль Бусаиди и другими высокопоставленными официальными лицами, а также его участие в официальной церемонии открытия административного здания посольства Азербайджана в Омане.
