    В Омане откроется административное здание посольства Азербайджана

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 17:22
    В Омане откроется административное здание посольства Азербайджана

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Султанат Оман.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

    Сообщается, что в рамках визита 29 октября запланированы встречи министра Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Султаната Оман Бадром ибн Хамадом ибн Хаммудом Аль Бусаиди и другими высокопоставленными официальными лицами, а также его участие в официальной церемонии открытия административного здания посольства Азербайджана в Омане.

    Джейхун Байрамов Оман посольство
    Sabah Azərbaycanın Omandakı səfirliyinin inzibati binasının rəsmi açılışı olacaq
    Azerbaijani embassy in Oman to open new administrative building tomorrow

    Лента новостей