Sabah Azərbaycanın Omandakı səfirliyinin inzibati binasının rəsmi açılışı olacaq

    Xarici siyasət
    • 28 oktyabr, 2025
    • 17:02
    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Oman Sultanlığına rəsmi səfərə yola düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, səfər çərçivəsində nazir Ceyhun Bayramovun oktyabrın 29-da Oman Sultanlığının xarici işlər naziri Bədr ibn Həməd ibn Hammud Əl Busəidi və digər yüksək səviyyəli rəsmilərlə görüşlərinin keçirilməsi, habelə Azərbaycanın Omandakı səfirliyinin inzibati binasının rəsmi açılış mərasimində iştirakı nəzərdə tutulub.

