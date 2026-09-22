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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Нью-Йорке обсудили сотрудничество между Азербайджаном и ООН

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 23:02
    В Нью-Йорке обсудили сотрудничество между Азербайджаном и ООН

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Халилуром Рахманом.

    Как передает Report, об этом пресс-служба азербайджанского МИД сообщила в соцсети X.

    Согласно информации, стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках ООН и других многосторонних платформ, а также о региональных и международных вопросах, представляющих взаимный интерес.

    В ходе встречи было особо подчеркнуто активное участие Азербайджана в деятельности ООН и вклад в укрепление многостороннего сотрудничества в решении актуальных глобальных вызовов.

    Джейхун Байрамов Халилур Рахман Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Организация Объединённых Наций (ООН)
    Azərbaycan-BMT əməkdaşlığı ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb
    Jeyhun Bayramov meets UN General Assembly president

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