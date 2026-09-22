В Нью-Йорке обсудили сотрудничество между Азербайджаном и ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Халилуром Рахманом.

Как передает Report, об этом пресс-служба азербайджанского МИД сообщила в соцсети X.

Согласно информации, стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках ООН и других многосторонних платформ, а также о региональных и международных вопросах, представляющих взаимный интерес.

В ходе встречи было особо подчеркнуто активное участие Азербайджана в деятельности ООН и вклад в укрепление многостороннего сотрудничества в решении актуальных глобальных вызовов.