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    Azərbaycan-BMT əməkdaşlığı ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb

    Xarici siyasət
    • 22 sentyabr, 2026
    • 22:55
    Azərbaycan-BMT əməkdaşlığı ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının sədri Xəlilür Rəhmanla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi "X"də məlumat yayıb.

    Tərəflər BMT və digər çoxtərəfli platformalar çərçivəsində əməkdaşlıq, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

    Görüş zamanı Azərbaycanın BMT-nin fəaliyyətində fəal iştirakı və aktual qlobal çağırışların həllində çoxtərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsinə verdiyi töhfə xüsusi vurğulanıb.

    Ceyhun Bayramov Xəlilur Rəhman Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT)
    В Нью-Йорке обсудили сотрудничество между Азербайджаном и ООН
    Jeyhun Bayramov meets UN General Assembly president

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