Azərbaycan-BMT əməkdaşlığı ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb
- 22 sentyabr, 2026
- 22:55
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının sədri Xəlilür Rəhmanla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi "X"də məlumat yayıb.
Tərəflər BMT və digər çoxtərəfli platformalar çərçivəsində əməkdaşlıq, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.
Görüş zamanı Azərbaycanın BMT-nin fəaliyyətində fəal iştirakı və aktual qlobal çağırışların həllində çoxtərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsinə verdiyi töhfə xüsusi vurğulanıb.
Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun met with @UN_PGA, President of the 81st Session, Khalilur Rahman.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 22, 2026
The sides exchanged views on cooperation within the UN and other multilateral platforms, as well as regional and international issues of mutual interest.… pic.twitter.com/apqdpfRXjP