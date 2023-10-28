В Нахчыване прошла конференция на тему "100-летие Турецкой Республики"

11:12

В нахчыванском отделении НАНА прошла научная конференция, посвященная 100-летию со дня образования Турецкой Республики.

Как сообщает местное бюро Report, на мероприятии выступили председатель Нахчыванского отделения НАНА, академик Исмаил Гаджиев, генеральный консул Турции в Нахчыване Асип Кая.

Кая, отметив, что Турецкая Республика была создана в довольно сложных условиях, рассказал о поддержке азербайджанским народом турецких братьев на пути к независимости, а также об их заслугах в освобождении Нахчывана и Баку под руководством Казыма Гарабекир-паши и Нуру-паши.

Генеральный консул также рассказал о политических, экономических и культурных связях, сложившихся между двумя странами в новейшей истории. Как их продолжение ведется работа по развитию отношений с Нахчываном в области науки, образования и культуры, отметил он, добавив, что важна передача молодым поколениям исторических и культурных связей между двумя странами. Роль образованных будущих поколений для развития двух государств, сказал генконсул, сложно переоценить.