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Скорость обращения азербайджанского маната незначительно снизилась

Скорость обращения азербайджанского маната незначительно снизилась На 1 июня текущего года скорость обращения национальной валюты Азербайджана - маната составила 3,92 пункта.
Финансы
27 июня 2023 г. 10:15
Скорость обращения азербайджанского маната незначительно снизилась

На 1 июня текущего года скорость обращения национальной валюты Азербайджана - маната составила 3,92 пункта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Этот показатель на 0,5 пункта меньше, чем по состоянию на 1 мая 2023 года, на 0,61 пункта меньше, чем по состоянию на 1 января 2023 года, и на 0,89 пункта меньше, чем по состоянию на 1 июня 2022 года.

Напомним, что самый низкий порог скорости обращения маната за последние 17 лет был зафиксирован в конце января 2015 года, то есть накануне первой за последние годы девальвации, и составил 2,68 пункта. Самый высокий порог этого показателя был зафиксирован в 2005 году (15,72 пункта).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan manatının dövretmə sürəti cüzi azalıb

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