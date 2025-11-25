В Нахчыване проходит Форум солидарности НПО стран ОТГ

В Нахчыване проходит Форум солидарности неправительственные организаций (НПО) стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает нахчыванское бюро Report, Форум солидарности НПО стран ОТГ, начавшийся 24 ноября в Баку, продолжается 25 ноября в Нахчыване.

В рамках форума состоятся официальные выступления, будет основана Платформа НПО стран ОТГ и состоится панельная дискуссия на тему "На пути к WUF13 - впервые в тюркском мире".

Отметим, что Платформу НПО, объединяющую общественные организации стран ОТГ, возглавит Азербайджан.