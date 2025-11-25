Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    В Нахчыване проходит Форум солидарности НПО стран ОТГ

    Внешняя политика
    • 25 ноября, 2025
    • 14:28
    В Нахчыване проходит Форум солидарности НПО стран ОТГ

    В Нахчыване проходит Форум солидарности неправительственные организаций (НПО) стран Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, Форум солидарности НПО стран ОТГ, начавшийся 24 ноября в Баку, продолжается 25 ноября в Нахчыване.

    В рамках форума состоятся официальные выступления, будет основана Платформа НПО стран ОТГ и состоится панельная дискуссия на тему "На пути к WUF13 - впервые в тюркском мире".

    Отметим, что Платформу НПО, объединяющую общественные организации стран ОТГ, возглавит Азербайджан.

    Форум солидарности НПО стран ОТГ Нахчыван Платформа НПО стран ОТГ
    Фото
    Naxçıvanda TDT ölkələri QHT-lərinin Həmrəylik Forumu keçirilir
    Фото
    Nakhchivan hosts Solidarity Forum of NGOs from Turkic states

    Последние новости

    15:24

    У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие
    15:12

    Бюро обязательного страхования Азербайджана будет представлено в IRC

    Финансы
    15:11

    Посол: Проблему насилия в отношении женщин можно решить только совместными усилиями

    Другие страны
    14:56

    SOCAR в 2026 году начнет крупнейшие в своей истории сейсмические исследования

    Энергетика
    14:47

    КТК приостановил грузовые операции после атаки БПЛА по Новороссийску

    Другие страны
    14:41
    Фото

    Вернувшимся в село Ханюрду 11 семьям вручены ключи от домов

    Внутренняя политика
    14:37

    СМИ: ВСУ повредили нефтяной терминал РФ в Новороссийске

    Другие страны
    14:32

    Il Meridiano Sport: "Карабах" — это команда, которая приучила всех к сюрпризам

    Футбол
    14:28
    Фото

    В Нахчыване проходит Форум солидарности НПО стран ОТГ

    Внешняя политика
    Лента новостей