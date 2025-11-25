İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Naxçıvanda TDT ölkələri QHT-lərinin Həmrəylik Forumu keçirilir

    Xarici siyasət
    • 25 noyabr, 2025
    • 14:00
    Naxçıvanda TDT ölkələri QHT-lərinin Həmrəylik Forumu keçirilir

    Naxçıvan şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv ölkələrin qeyri-hökumət təşkilatlarının Həmrəylik Forumu keçirilir.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, noyabrın 24-də Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Bakıda keçirilən TDT ölkələri qeyri-hökumət təşkilatlarının Həmrəylik Forumu noyabrın 25-də öz işini Naxçıvan şəhərində davam etdirir.

    Forum çərçivəsində rəsmi çıxışlar olacaq, TDT-yə üzv ölkələrin QHT-lərinin Platforması təsis ediləcək və "WUF13-ə doğru - Türk dünyasında ilk" mövzusunda panel müzakirə keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, TDT-yə üzv ölkələrin ictimai təşkilatlarını birləşdirən QHT Platformasına Azərbaycan rəhbərlik edəcək.

    WUF13 Türk Dövlətləri Təşkilatı Naxçıvan QHT Həmrəylik Forumu
    Foto
    В Нахчыване проходит Форум солидарности НПО стран ОТГ
    Foto
    Nakhchivan hosts Solidarity Forum of NGOs from Turkic states

    Son xəbərlər

    15:26

    Səfir: Qadınlara qarşı zorakılıq problemini yalnız birgə səylərlə həll etmək olar

    Digər ölkələr
    15:26

    Azərbaycanda metrologiya sahəsi üzrə yeni dövlət standartları qəbul edilib

    Biznes
    15:23

    "Il Meridiano Sport": "Qarabağ" hər kəsi sürprizlərə alışdıran bir komandadır

    Futbol
    15:17
    Rəy

    ABŞ-Çin münasibətində azalan gərginlik – Trampın Ukrayna üzrə "sülh planı"na təsiri - ŞƏRH

    Analitika
    15:15

    Onlayn qumarda əldə edilən pulu leqallaşdırmaqda təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:14

    AFFA-nın Yarışların Təşkili Departamentinin rəhbəri UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    15:12

    Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu Novorossiyskə PUA hücumundan sonra yük əməliyyatlarını dayandırıb

    Digər ölkələr
    15:10

    SOCAR bütün yataqları rəqəmsal idarəetmə modelinə keçirir

    Energetika
    15:07

    Azərbaycan və Bruney liderləri bir-birilərini təbrik ediblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti