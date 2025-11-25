Naxçıvanda TDT ölkələri QHT-lərinin Həmrəylik Forumu keçirilir
Xarici siyasət
- 25 noyabr, 2025
- 14:00
Naxçıvan şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv ölkələrin qeyri-hökumət təşkilatlarının Həmrəylik Forumu keçirilir.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, noyabrın 24-də Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Bakıda keçirilən TDT ölkələri qeyri-hökumət təşkilatlarının Həmrəylik Forumu noyabrın 25-də öz işini Naxçıvan şəhərində davam etdirir.
Forum çərçivəsində rəsmi çıxışlar olacaq, TDT-yə üzv ölkələrin QHT-lərinin Platforması təsis ediləcək və "WUF13-ə doğru - Türk dünyasında ilk" mövzusunda panel müzakirə keçiriləcək.
Qeyd edək ki, TDT-yə üzv ölkələrin ictimai təşkilatlarını birləşdirən QHT Platformasına Azərbaycan rəhbərlik edəcək.
