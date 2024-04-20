В Москве почтили память Гаджи Зейналабдина Тагиева

В Государственном музее Востока прошел вечер памяти азербайджанского промышленника и мецената начала XX века, статского советника Российской империи Гаджи Зейналабдина Тагиева.

В Государственном музее Востока прошел вечер памяти азербайджанского промышленника и мецената начала XX века, статского советника Российской империи Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Как сообщает российское бюро Report, вечер открыл директор музея Востока, доктор исторических наук Александр Седов, который отметил, что в истории человечества меценатство и благотворительность всегда расценивались как благородные поступки.

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Мехман Мамедов поделился благотворительной деятельностью Тагиева, который оставил глубокий след в памяти азербайджанцев: "Тагиев был известен своей многогранной благотворительностью и просветительской деятельностью. Финансировал обучение перспективных студентов в престижных университетах Европы. Некоторые из них стали создателями первого демократического государства на Востоке".

Он также презентовал свою книгу "Благородство на века", посвященную жизни и деятельности бакинского миллионера.

Советник посольства Азербайджана в РФ Заур Пашаев передал слова благодарности организаторам мероприятия посла Полада Бюльбюльоглу и обратил внимание, что память о Зейналабдине Тагиеве свято чтут в Азербайджане. Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, в Баку открыт памятник меценату.

"Сегодня в Азербайджане достойным продолжателем благотворительной деятельности является Фонд Гейдара Алиева под руководством первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой. Основным направлением деятельности фонда является помощь людям, пропаганда азербайджанской истории и культуры", - сказал дипломат.

Заместитель директора Музея Востока Илья Зайцев рассказал о роли Гаджи Зейналабдина Тагиева в Российской империи: "Это был человек, повлиявший на развитие Российской империи. Он заботился не только об азербайджанцах, о мусульман, но и о представителях иных национальностей и вероисповеданий. Зейналабдин Тагиев давал возможность получать образование представителям разных народов. В частности, деятельность его была направлена и на просвещение народов Северного Кавказа", - заключил Зайцев.

В режиме онлайн к мероприятию присоединилась генеральный директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы, с лекциями о великом меценате выступили потомок генерала Балакиши Араблинского, профессор Андрей Араблинский, журналист Азер Джангиров, иерей, доцент кафедры теологии Московского лингвистического университета Димитрий Сафонова и др.