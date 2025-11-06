Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Минске отметили пятую годовщину Дня Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 18:56
    В Минске отметили пятую годовщину Дня Победы Азербайджана

    В Минске состоялся официальный прием по случаю 5-й годовщины Дня Победы Азербайджана в Отечественной войне.

    Об этом сообщает Report cо ссылкой на публикацию посольства Азербайджана в Беларуси.

    Почетным гостем мероприятия стал министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов.

    "В мероприятии также приняли участие высокопоставленные представители других министерств и ведомств, главы и сотрудники дипломатических миссий, общественные деятели и представители азербайджанской диаспоры", - говорится в посте.

    Фото
    Minskdə Azərbaycanın Zəfər Gününün beşinci ildönümü qeyd edilib

