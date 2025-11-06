В Минске отметили пятую годовщину Дня Победы Азербайджана

В Минске состоялся официальный прием по случаю 5-й годовщины Дня Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на публикацию посольства Азербайджана в Беларуси.

Почетным гостем мероприятия стал министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов.

"В мероприятии также приняли участие высокопоставленные представители других министерств и ведомств, главы и сотрудники дипломатических миссий, общественные деятели и представители азербайджанской диаспоры", - говорится в посте.