Фон дер Ляйен: Затягивание войны дорого обойдется России

Чем дольше будет продолжаться война России против Украины, тем дороже она в итоге обойдется Москве.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам встречи в Лондоне "коалиции желающих" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Предложение по репарационному кредиту, хоть и сложное по структуре, в конечном итоге преследует именно эту цель - увеличить стоимость войны для России: "Таким образом, чем дольше (российский лидер Владимир - ред.) Путин ведет войну, уносит жизни и разрушает украинскую инфраструктуру, тем выше будут издержки для России".

По словам фон дер Ляйен, оборона Европы - ее собственная ответственность. Поэтому ведется оперативная работа по реализации дорожной карты оборонной готовности и общеевропейских флагманских проектов.

"Украина уже включена в 15 из 19 представленных странами ЕС планов по SAFE. Дело не только в деньгах - Украина извлекает тяжелые уроки на поле боя, мы учимся вместе с ней. Интегрируя наши оборонно-промышленные базы, мы создаем сильное сдерживание - на сегодня и на завтра", - указала она.

"Мы все понимаем, что поставлено на карту, и знаем, что больше нельзя медлить. Обеспечение финансовой поддержки поможет гарантировать стойкость Украины и является важной частью обеспечения обороны Европы", - говорится в заявлении.

По словам главы ЕК, она проинформировала участников встречи "коалиции желающих" о двух ключевых действиях - поддержке Украины и повышении оборонной готовности Европы.

"Европа с союзниками обладает средствами и решимостью усилить давление на Россию, чтобы усадить ее за стол переговоров",- считает фон дер Ляйен.