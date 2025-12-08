Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Фон дер Ляйен: Затягивание войны дорого обойдется России

    Чем дольше будет продолжаться война России против Украины, тем дороже она в итоге обойдется Москве.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам встречи в Лондоне "коалиции желающих" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Предложение по репарационному кредиту, хоть и сложное по структуре, в конечном итоге преследует именно эту цель - увеличить стоимость войны для России: "Таким образом, чем дольше (российский лидер Владимир - ред.) Путин ведет войну, уносит жизни и разрушает украинскую инфраструктуру, тем выше будут издержки для России".

    По словам фон дер Ляйен, оборона Европы - ее собственная ответственность. Поэтому ведется оперативная работа по реализации дорожной карты оборонной готовности и общеевропейских флагманских проектов.

    "Украина уже включена в 15 из 19 представленных странами ЕС планов по SAFE. Дело не только в деньгах - Украина извлекает тяжелые уроки на поле боя, мы учимся вместе с ней. Интегрируя наши оборонно-промышленные базы, мы создаем сильное сдерживание - на сегодня и на завтра", - указала она.

    "Мы все понимаем, что поставлено на карту, и знаем, что больше нельзя медлить. Обеспечение финансовой поддержки поможет гарантировать стойкость Украины и является важной частью обеспечения обороны Европы", - говорится в заявлении.

    По словам главы ЕК, она проинформировала участников встречи "коалиции желающих" о двух ключевых действиях - поддержке Украины и повышении оборонной готовности Европы.

    "Европа с союзниками обладает средствами и решимостью усилить давление на Россию, чтобы усадить ее за стол переговоров",- считает фон дер Ляйен.

