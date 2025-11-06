İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Minskdə Azərbaycanın Zəfər Gününün beşinci ildönümü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    • 06 noyabr, 2025
    • 19:07
    Minskdə Azərbaycanın Zəfər Gününün beşinci ildönümü qeyd edilib

    Vətən müharibəsində Azərbaycanın Zəfərinin beşinci ildönümü münasibətilə Minskdə rəsmi qəbul təşkil edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Belarusdakı səfirliyi sosial media hesabında paylaşım edib.

    Tədbirin fəxri qonağı Belarusun sənaye naziri Andrey Kuznetsov olub.

    "Mərasimdə digər nazirlik və qurumların yüksək vəzifəli nümayəndələri, diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərləri və əməkdaşları, ictimai xadimlər və Azərbaycan diasporunun üzvləri də iştirak ediblər", - paylaşımda bildirilir.

    Zəfər Günü Belarus
    Foto
    В Минске отметили пятую годовщину Дня Победы Азербайджана

    Son xəbərlər

    19:32

    Ağ Ev Venesuelaya zərbə endirmək üçün hüquqi əsas görmür

    Digər ölkələr
    19:32

    Azərbaycan pərakəndə satış sektorunda ilk: OBA marketlər şəbəkəsi startap ekosisteminə dəstək proqramına start verib

    Biznes
    19:24

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan boksçusu bürünc medalı özü üçün təmin edib

    Fərdi
    19:21

    ABŞ Çin idxalına qarşı cavab tariflərinin tətbiqini bir il müddətinə təxirə salıb

    Digər ölkələr
    19:20

    Daxili Qoşunların Hərbi İnstitutunda "Zəfər tarixi" elmi-nəzəri konfransı keçirilib

    Daxili siyasət
    19:16

    Çexiya Prezidenti Fiala hökumətinin istefasını qəbul edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:11

    Astana və Vaşinqton kritik minerallar üzrə əməkdaşlıq haqqında razılığa gəliblər

    Region
    19:07
    Foto

    Minskdə Azərbaycanın Zəfər Gününün beşinci ildönümü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    19:04

    Qazaxıstan və ABŞ strateji tərəfdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti