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В Милли Меджлисе проходит конференция с участием представителей Конгресса Новой Каледонии

В Милли Меджлисе проходит конференция с участием представителей Конгресса Новой Каледонии В Милли Меджлисе проходит конференция на тему "История, современные вызовы и ожидаемое будущее".
Внешняя политика
18 апреля 2024 г. 15:34
В Милли Меджлисе проходит конференция с участием представителей Конгресса Новой Каледонии

В Милли Меджлисе проходит конференция на тему "История, современные вызовы и ожидаемое будущее".

Как сообщает Report, в конференции принимают участие председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж, председатель комитета Конгресса Новой Каледонии по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Нейсселин Омайра и депутаты Милли Меджлиса.

Отметим, что делегация во главе с председателем комитета Конгресса Новой Каледонии по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Нейсселин Омайрой находится с визитом в Азербайджане.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament hosting conference with participation of representatives of New Caledonia Congress
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə Yeni Kaledoniya nümayəndələrinin iştirakı ilə konfrans keçirilir

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