В Милли Меджлисе проходит конференция с участием представителей Конгресса Новой Каледонии

В Милли Меджлисе проходит конференция на тему "История, современные вызовы и ожидаемое будущее".

В Милли Меджлисе проходит конференция на тему "История, современные вызовы и ожидаемое будущее".

Как сообщает Report, в конференции принимают участие председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж, председатель комитета Конгресса Новой Каледонии по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Нейсселин Омайра и депутаты Милли Меджлиса.

Отметим, что делегация во главе с председателем комитета Конгресса Новой Каледонии по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Нейсселин Омайрой находится с визитом в Азербайджане.