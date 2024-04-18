В Милли Меджлисе проходит конференция с участием представителей Конгресса Новой Каледонии

В Милли Меджлисе проходит конференция на тему "История, современные вызовы и ожидаемое будущее".
Как сообщает Report, в конференции принимают участие председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж, председатель комитета Конгресса Новой Каледонии по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Нейсселин Омайра и депутаты Милли Меджлиса.
Отметим, что делегация во главе с председателем комитета Конгресса Новой Каледонии по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Нейсселин Омайрой находится с визитом в Азербайджане.